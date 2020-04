Esporte Volta da França é remarcada e começará em 29 de agosto União Ciclística Internacional também anunciou que as datas do Mundial, 20 a 27 de setembro, estão mantidas. Ele será seguido pelo Giro, inicialmente programado para maio

A Volta da França tem novas datas e será seguida por outras duas grandes provas do ciclismo. Devido a restrições relacionadas à pandemia do coronavírus, a icônica competição por todo o país começará em 29 de agosto e terminará em 20 de setembro. O Giro d'Italia e a Volta da Espanha, as outras duas principais provas da modalidade, serão realizadas na sequência. A União...