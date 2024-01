O Tocantinópolis Esporte Clube fez o último treino na sede da equipe, no Bico do Papagaio, antes de viajar a Palmas para a estreia no Campeonato Estadual da Primeira Divisão deste sábado, 27, às 16 horas, contra o Batalhão, no estádio Nilton Santos.

O treino ocorreu na manhã desta quinta-feira, 25, no estádio João Ribeiro, conhecido como Ribeirão. Segundo a assessoria do clube, a equipe saiu de Tocantinópolis e embarcou rumo à capital por volta das 12h e tem previsão para desembarcar por volta das 21h.

O time ficará hospedado no hotel Vivence até o dia da estreia. Na sexta-feira, 26, às 16h, os atletas farão um treino para conhecer melhor o estádio da disputa e depois a delegação retornará ao hotel para se concentrar para a abertura do torneio.

Pré-temporada

O Verdão do Norte, como é intitulado, vem de uma preparação intensiva desde o início deste mês. A equipe já realizou cinco amistosos, além de treinos e testes físicos.

De acordo com publicações nas redes sociais do clube, no último amistoso o time alviverde bateu o Porto Franco (MA), por 3 a 0, quando somou a quinta vitória nos cinco testes com equipes amadoras. A equipe também já bateu o time de Palmeiras do Tocantins duas vezes, por 2 a 0 e 6 a 1. Contra Montes Altos (MA), venceu por 3 a 0. Contra o time paraense do Brejo Grande do Araguaia, o placar ficou em 5 a 1.

Torneios nacionais

O Tocantinópolis é o atual campeão da disputa e tem pela frente a Copa Verde, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série D deste ano.

Na Copa Verde, o time jogará contra o Manauara (AM), no dia 21 ou 28 de fevereiro, dentro de casa, no Ribeirão.

Os confrontos da copa do Brasil ainda não foram definidos e serão determinados por meio de sorteio, conforme a tabela básica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os adversários do Brasileirão da Série D também ainda não foram definidos. A disputa funcionará da seguinte forma: 64 clubes serão divididos em oito grupos, com oito clubes cada. O período reservado é de abril a outubro.