A última rodada da 1ª fase do Campeonato Tocantinense será finalizada neste domingo (10), com todos os confrontos às 16h. Em jogo está a definição do 4º classificado à segunda fase e do segundo rebaixado. União, Capital e Tocantinópolis já estão classificados. Batalhão é o primeiro rebaixado desta edição.

Lutam pela classificação, nesta rodada, Tocantins EC e Araguaína. Bela Vista e Gurupi fazem confronto direto pela permanência na elite em 2025.

Como buscar a classificação?

O Tocantins EC, que soma sete pontos e tem saldo de –4, precisa vencer o Tocantinópolis, neste domingo, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). Mas não basta uma vitória simples, o Tecão precisa de uma goleada por sete gols de diferença, além disso, é necessário torcer pela derrota do A

O Araguaína, que soma dez pontos e saldo 2, entra em campo de forma confortável. O Tourão se garante nas semifinais mesmo com derrota, e com vitória do Tocantins - não sendo o resultado mencionado acima.

Como fugir do rebaixamento?

Bela Vista e Gurupi lutam para fugir da degola - infelizmente uma das equipes será rebaixada neste domingo. O Bela Vista, que soma quatro pontos, joga em seus domínios e a única forma de fugir da queda é vencendo o adversário por qualquer placar. Empate ou derrota rebaixa o BV.

Com seis pontos, o Gurupi precisa apenas de um empate simples para seguir na elite do futebol em 2025.

Confira os jogos da última rodada desta 1ª fase

-Bela Vista x Gurupi - estádio Batistão (Luzinópolis), domingo, às 16h

-Capital x União - Nilton Santos (Palmas), domingo, às 16h

-Tocantinópolis x Tocantins EC - Ribeirão (Tocantinópolis), domingo, às 16h

-Batalhão x Araguaína - Escolinha Nilton Santos (Palmas), domingo, às 16h