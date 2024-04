Esporte Veja a tabela detalhada dos sete primeiros jogos de TEC e Capital na 1ª fase da Série D Capital estreia em casa, e Tocantinópolis começa a caminhada fora de seus domínios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalhada das sete primeiras rodadas da 1ª fase do Brasileiro Série D 2024. O Capital estreia em casa, e o Tocantinópolis começa a caminhada fora de seus domínios. O Capital estreia contra o Real Brasília, no sábado (27), às 16h, em Palmas, no *estádio Nilton Santo...