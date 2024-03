Tocantinópolis e Capital já sabem quem enfrentarão em cada rodada da 1ª fase do Brasileiro Série D. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nessa sexta-feira, os grupos e detalhou as rodadas da 1ª fase. O regulamento segue o mesmo do ano passado, com oito grupos, regionalizados, contendo oito equipes cada. A Série D deve começar em 28 de abril.

O Tocantinópolis faz parte do "Grupo 2" ao lado de Maranhão, Moto Club, Águia de Marabá, Cametá, River-PI, Fluminense-PI e Altos.

Já o Capital integra o "Grupo 5" ao lado de Brasiliense, Real Brasília, Anápolis, Crac, Iporá, União-MT, Mixto.

Capital e TEC garantiram participação na competição após decidirem o estadual 2023. Na ocasião, o Tocantinópolis conquistou a taça sobre o rubro-negro palmense.

Confira os jogos dos tocantinenses na 1ª fase da Série D

1ª rodada - 28 e 29 de abril

Moto Club-MA x Tocantinópolis – no Maranhão

Capital x Real Brasília-DF – Nilton Santos, em Palmas

2ª rodada - 4 ou 5 de maio

Tocantinópolis x Cametá-PA - Ribeirão, Tocantinópolis (TO)

União-MT x Capital– em Mato Grosso

3ª rodada - 11 ou 12 de maio

Fluminense-PI x Tocantinópolis – no Piauí

Capital x Anápolis- GO - estádio Nilton Santos, em Palmas

4ª rodada - 18 e 19 de maio

Tocantinópolis x Altos-PI - Ribeirão, em Tocantinópolis

Iporá-GO x Capital – em Goiás

5ª rodada - 25 e 26 de maio

River-PI x Tocantinópolis - no Piauí

Capital x CRAC-GO – Nilton Santos, em Palmas

6ª rodada - 1° e 2 de junho

Maranhão-MA x Tocantinópolis - no Maranhão

Capital x Brasiliense – Nilton Santos, em Palmas

7ª rodada - 8 ou 9 de junho

Tocantinópolis x Águia de Marabá-PA - estádio Ribierão, em Tocantinópolis

Mixto-MT x Capital – em Mato Grosso

8ª rodada - 12 ou 13 de junho

Águia de Marabá- PA x Tocantinópolis - no Pará

Capital x Mixto- MT – no Nilton Santos, em Palmas

9ª rodada - 15 e 16 de junho

Tocantinópolis x Maranhão-MA - Ribeirão, em Tocantinópolis

Brasiliense x Capital – em Brasília

10ª rodada - 22 e 23 de junho

Tocantinópolis x River-PI - Ribeirão, em Tocantinópolis

CRAC-GO x Capital – em Goiás

11ª rodada - 29 e 30 de junho

Altos-PI x Tocantinópolis - no Piauí

Capital x Iporá-GO – Nilton Santos, em Palmas

12ª rodada - 6 e 7 de julho

Tocantinópolis x Fluminense-PI - Ribeirão, em Tocantinópolis

Anápolis-GO x Capital – em Goiás

13ª rodada - 13 e 14 de julho

Cametá-PA x Tocantinópolis - no Pará

Capital x União-MT – em Mato Grosso

14ª rodada - 20 e 21 de julho

Tocantinópolis x Moto Club- MA - Ribeirão, em Tocantinópolis

Real Brasília-DF x Capital – em Brasília