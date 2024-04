Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

O Campeonato Tocantinense Sub-20 "versão profissional" começou, neste sábado (20), com seis jogos. A 1ª rodada será finalizada, neste domingo (21), com outras três partidas. União-TO e Batalhão estrearam com goleadas - Veja abaixo os placares.

Nesta 1ª fase, o torneio reúne 18 equipes. O campeão assegura vaga na Copa São Paulo 2025. No segundo semestre, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), realiza o estadual sub-20 "aberto" com equipes amadoras e profissionais - não é obrigatório a participação dos times profissionais. O campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 2025.

Confira os resultados da 1ª rodada

São José 1 x 10 Batalhão - Nilton Santos, em palmas

Gurupi 2 x 4 Interporto -Rezendão, em Gurupi

Araguacema 2 x 0 Tocantins – Arena Taça, em Araguacema

Guaraí 2 x 0 Paraíso - estádio Delfinão, em Guaraí

Arsenal 0 x 5 União - Lauro Assunção, em Tocantinópolis

Sparta 1 x 1 Tocantinópolis - Mirandão, em Araguaína

Jogos de domingo (21)

Central Tocantinense x União de Palmas - às 9h30, no Nilton Santos, em Palmas

Araguaína x Bela Vista - às 16h, Mirandão, em Araguaína

Capital x Alvorada - às 16h, Nilton Santos, em Palmas