Anotou a placa? O União goleou o Capital, por 4 a 1, neste domingo, no estádio Nilton Santos. Com a vitória, o União encerrou a 1ª fase do Campeonato Tocantinense com a melhor campanha geral e vai decidir a fase ‘mata-mata’ em seus domínios. Os gols da equipe visitante foram marcados por Arango, Gabriel Vinícius e Frank (duas vezes). Arturzinho descontou para o Capital. A equipe palmense optou por uma escalação mista, mas no decorrer da partida, o técnico Ricardo Lima promoveu a entrada de alguns titulares.

Semifinais do Tocantinense

Nas semifinais, o União, que terminou líder, vai enfrentar o Araguaína, que terminou na quarta colocação. Os confrontos devem ser realizados no Mirandão, com o União de mandante no segundo jogo. Já o Capital vai enfrentar o Tocantinópolis nas semifinais. As equipes fazem o primeiro jogo no Nilton Santos (Palmas) e o segundo no Ribeirão (Tocantinópolis). As datas e horários devem ser confirmados pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) no decorrer da semana.

Melhor campanha geral!

O União terminou a primeira fase com melhor campanha geral! Foram sete jogos, com seis vitórias e apenas um empate – 19 pontos somados. O ataque marcou dez gols e a defesa sofreu apenas um – no confronto deste domingo. Com a melhor campanha geral, o União faz o segundo jogo contra o Araguaína na condição de mandante.