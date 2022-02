Esporte União assume a ponta da tabela; Capital, Tocantinópolis e Interporto completam o G-4 Sexta rodada complicou ainda mais as situações das equipes do Palmas, Araguacema, Gurupi e Tocantins que seguem na zona de rebaixamento

Faltam três rodadas para o encerramento da primeira fase do Campeonato Tocantinense. Neste fim de semana, o destaque ficou por conta da vitória do União por 2 a 1 em cima do Gurupi. Com dois gols de Gustavo Goiano, o time de Araguaína deixou o Capital para trás na tabela e assumiu a liderança da competição. Rafael anotou o único gol do Camaleão do Sul. Já Palmas...