Esporte TV flagra Vini Jr elogiando a si mesmo durante clássico O programa de TV espanhol "El Chiringuito" flagrou o autoelogio do brasileiro, depois de um lance perigoso do Real Madrid

Vinicius Junior foi flagrado em um momento inusitado durante o clássico contra o Atletico de Madri, na última quinta-feira, 18, o camisa 7 do Real quase marcou um golaço, virou para a arquibancada e disparou: 'sou muito bom, mãe do céu'. O programa de TV espanhol "El Chiringuito" flagrou o autoelogio do brasileiro, depois de um lance perigoso do ...