A tabela do Campeonato Estadual Profissional da Primeira Divisão sofreu alterações. A Federação Tocantinense de Futebol(FTF) divulgou o documento atualizado nesta quinta-feira, 18. Bela Vista, Tocantinópolis e Araguaína solicitaram as mudanças. O Tocantinense tem previsão para iniciar no próximo dia 27.

Uma das modificações é um pedido do Bela Vista. O clube pediu para reagendar os jogos em que a equipe será mandante. Inicialmente, as partidas estavam programadas para ocorrer no Estádio Heraldão, em Cachoeirinha, mas foram realocadas para o Estádio Batistão, na cidade de Luzinópolis, a cerca de 15 quilômetros da casa do Bela Vista.

Segundo a federação, o Araguaína Futebol e Regatas também solicitou a mudança dos seus jogos para as terças-feiras. Os confrontos da equipe estavam marcados para o final de semana. -Segundo o diretor de competições da FTF, Gasparino Bezerra Maciel, o motivo da mudança é devida a cidade ter dois times no campeonato, o Araguaína e o União Atlética e os dois jogam no mesmo estádio em dias próximos.

“Para um jogar sábado e outro jogar no domingo, com esse tempo de chuva, normalmente quem for jogar no domingo o campo não vai estar bom, né? Aí eles tinham que passar para a terça-feira, que um jogando sábado e outro na terça, se chover o campo já teve condição de se recuperar (...) enfim, as mudanças que tiveram foram a pedido das equipes", completou.

O Tocantinópolis informou à FTF que a mudança no jogo da segunda fase, do sábado para o domingo, é para aumentar a expectativa de público por ser um dia em que o comércio estará fechado.

Primeiros jogos

A estreia do torneio permanece no próximo dia 27, porém, a ordem dos times mudou. O União Atlética ainda abrirá o campeonato contra o Bela Vista, às 16h, no Mirandão, em Araguaína, mas quem joga no mesmo dia e horário agora é o Batalhão e o Tocantinópolis, no Nilton Santos, em Palmas.

O terceiro jogo da primeira fase será dia 30. O Araguaína pega o Capital, às 19h30, no Mirandão. O quarto jogo é entre o Gurupi recebe o Tocantins no dia 31, no Rezendão, também às 19h30.

Os jogos da segunda fase acontecerão no dia 3 de fevereiro. Dessa vez o Capital joga em casa contra o Gurupi, às 16h, no Nilton Santos. No mesmo dia e horário, o Tocantins enfrenta o União Atlética, no Castanheirão, em Miracema. Já o Bela Vista duela contra o Batalhão no estádio Batistão, em Luzinópolis