Esporte Tocantins inicia as Paralímpiadas Escolares com 15 medalhas Estudantes do Estado faturaram seis ouros, três pratas e seis bronzes nesta quarta-feira

Seis medalhas de ouro, seis de bronze e três de prata. Esse foi o saldo do Tocantins no primeiro dia das Paralímpiadas Escolares. As disputas acontecem em São Paulo até a próxima sexta-feira,26. Hentony Carvalho, da Escola Estadual Machado de Assis, de Araguanã, conquistou dois ouros no atletismo: um no lançamento de dardo e outro na corrida de 75 metros. Da mes...