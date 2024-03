O Tocantinópolis derrotou, em seus domínios, neste domingo, o Tocantins EC, por 3 a 0, e terminou a primeira fase na segunda colocação. Bilau, Gustavo e Pedro Igor marcaram os gols da equipe alviverde. Com a segunda colocação, o TEC vai decidir a fase ‘mata-mata’ no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). Com o revés, o Tocantins fica fora da segunda fase.

Semifinais

Com a classificação em segundo, o alviverde vai encarar o Capital, algoz da 1ª fase da Copa do Brasil. O primeiro confronto será no estádio Nilton Santos, em Palmas. O segundo jogo será realizado no Ribeirão, em Tocantinópolis. As datas e horários devem ser definidas entre clubes e federação.

Confrontos decisivos

Tocantinópolis e Capital vão se enfrentar em dois jogos valendo vaga na decisão! Além disso, vaga na Copa do Brasil 2025 (com direto a cota gorda), Série D e Copa Verde. As duas equipes estão empatadas em confrontos decisivos. Até aqui, o TEC tem uma taça do estadual sobre o Capital, em 2023, e a equipe palmense tem uma classificação de Copa do Brasil frente ao rival alviverde.

Confira o histórico de confrontos

2016 - 1ª fase / Tocantinópolis 0 x 1 Ricanato “Capital” – estádio Ribeirão / Ricanato 1 x 1 Tocantinópolis – Nilton Santos

2020 - 1ª fase / Tocantinópolis 1 x 0 Capital – Ribeirão

2021 - 1ª fase / Capital 0 x 0 Tocantinópolis – Nilton Santos

2022 - 1ª fase / Capital 2 x 1 Tocantinópolis – Nilton Santos

2023 - 1ª fase / Capital 0 x 0 Tocantinópolis - Nilton Santos

Final estadual 2023- Capital 1 x 2 TEC (ida)/ TEC 4 x 3 Capital (volta)

2024 - 1ª fase estadual / TEC 1 x 0 Capital

1ª fase Copa do Brasil/ Capital 2 x 1 TEC