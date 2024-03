O Tocantinópolis venceu o Capital, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, e ficou a um empate de ir à sexta final seguida! Noite em que o alviverde chegou a ficar na frente duas vezes, antes de carimbar a vitória aos 40 minutos da complementar. O Tocantinópolis saiu na frente com Pedro Igor, de pênalti, mas o Capital empatou em seguida com Giancarlo, também, de pênalti: 1 a 1. Ainda, no primeiro tempo, Gustavo Santos recolocou o alviverde em vantagem. O Capital voltou a empatar na etapa final, com William – que fez valer a lei do ex! Mas Wanderson garantiu a vitória do Tocantinópolis: 3 a 2. Com o resultado, o TEC ficou perto da sexta final seguida e do quarto título em sequência - no geral pode ser a sétima taça.

Com a vitória, por 3 a 2, o Tocantinópolis precisa apenas de um empate no jogo de volta para ir à sexta final seguida e tentar o quarto título em sequência - sétimo na contagem geral. Já o Capital precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto. Em caso de triunfo por um gol, a decisão será decidida nos pênaltis. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 24 (domingo), às 16h, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).

Resumo da partida

Com a boa marcação, o Tocantinópolis passou a explorar as laterais. E na primeira boa oportunidade, a bola chegou para Everson Bilau, que foi derrubado na área. Pedro Igor cobrou a penalidade e colocou o alviverde em vantagem. Dois minutos após o gol, em jogada rápida pela direita, o goleiro Jonhatan afastou, na sobra Gustavo Santos cometeu uma falta desnecessária na área. Giancarlo cobrou a penalidade e deixou tudo igual. Após o empate, o jogo ganhou equilíbrio. O Tocantinópolis continuou explorando as laterais, e foi por lá que Gustavo Santos se redimiu. A defesa afastou mal, e o dono da 7 cabeceou após assistência e recolocou o TEC na frente: 2 a 1.

O Capital precisava do resultado e voltou pressionando o Tocantinópolis! Mas o rubro-negro só passou a ameaçar de fato com as entradas de Lelo e William. E foi justamente, William, ex-Tocantinópolis, que deixou tudo igual após receber bola enfiada na área! O goleador saiu para comemorar depois de fazer valer a lei do ex! Mas após o empate, o técnico Jairo Nascimento, também, fez mudanças! O Capital deixou o ritmo cair, e aos 40, o alviverde chegou com Wanderson – entrou no segundo tempo – que se livrou da marcação e finalizou no cantinho para fazer 3 a 2. Um minuto antes, a equipe visitante já havia colocado uma bola na trave. O time rubro-negro tentou uma pressão no fim. William, ainda, teve a chance do empate no último minuto dos acréscimos, mas acabou desperdiçando. Na volta, basta um empate para o Tocantinópolis se garantir na decisão.