Em sua sétima participação no Brasileiro Série D, o Tocantinópolis vai percorrer 8.484 mil quilômetros durante toda a 1ª fase da competição. O Verdão, que é o maior representante do Tocantins na competição, com sete participações, assegurou vaga na Quarta Divisão após conquistar o Tocantinense 2023.

A soma da distância a ser percorrida levou em consideração os confrontos da 1ª fase. O time alviverde vai encarar 8.484 mil quilômetros. A soma é referente a quilometragem de ida e volta – saindo sempre de Tocantinópolis (TO), cidade sede do clube.

O Tocantinópolis estreia na Série D, no dia 29, contra o Moto Club, no Maranhão. O Verdão faz parte do “Grupo 2” ao lado de Maranhão, Moto Club, Águia de Marabá, Cametá, River-PI, Fluminense-PI e Altos.

Confira todos os percursos percorridos pelo TEC

2011 - Cinco por grupo

De Tocantinópolis a Itumbiara - 3.040 km

De Tocantinópolis a Gama - 2.590 km

De Tocantinópolis a Tupi - 4.008 km

De Tocantinópolis a Anapólis - 2.515 km

Total: 12.152 quilômetros

2016 - Quatro por grupo

De Tocantinópolis a Marabá - 534 km

De Tocantinópolis a São Luís - 1.454 km

De Tocantinópolis a Macapá - 3.728 km

Total: 5.716 quilômetros

2020 - Eliminado na fase preliminar

De Tocantinópolis a Brasília - 2.548 km

Total: 2.548 quilômetros

2021 - Jogou fase preliminar - Oito por grupo

De Tocantinópolis a Picos - 1.794 km

De Tocantinópolis a Sobral - 1.890 km

De Tocantinópolis a Piripiri - 1.492 km

De Tocantinópolis a Paragominas - 818 km

De Tocantinópolis a São Luís - 1.454 km

De Tocantinópolis a Palmas - 1.078 km

De Tocantinópolis a Imperatriz - 212 km

De Tocantinópolis a São Mateus do Maranhão - 1.066 km

Total: 9.804 quilômetros

2022 - oito por grupo

De Tocantinópolis a São Luís - 1.454 km

De Tocantinópolis a Pacajus - 2.440 km

De Tocantinópolis a São Mateus do Maranhão - 1.066 km

De Tocantinópolis a Teresina - 1.170 km

De Tocantinópolis a Castanhal 1.254 km

De Tocantinópolis a Piripiri - 1.492 km

De Tocantinópolis a Belém - 1.402 km

De Tocantinópolis a Manaus - 6.000 km

De Tocantinópolis a Recife - 3.420 km

De Tocantinópolis a São Bernardo do Campo - 4.466 km

Total: 10.278 (1ª fase) + 13.866 (mata-mata) = 24.164 quilômetros

2023 - oito por grupo

De Tocantinópolis a Fortaleza - 2.370 km

De Tocantinópolis a Caucaia - 2.338 km

De Tocantinópolis a Barra do Corda - 558 km

De Tocantinópolis a Fortaleza - 2.370 km

De Tocantinópolis a Teresina - 1.170 km

De Tocantinópolis a São Luís - 1.454 km

De Tocantinópolis a Parnaíba - 1.838 km

Total: 12.098 quilômetros

2024 - oito por grupo

De Tocantinópolis a Altos (PI) - 1.244 km

De Tocantinópolis a Cametá (PA) – 1.448 km

De Tocantinópolis a Teresina (PI) – 1.176 km (Jogo contra o Fluminense-PI)

De Tocantinópolis a São Luís (MA) - 1.454 km (confronto contra o Maranhão)

De Tocantinópolis a São Luís (MA) - 1.454 km (confronto contra o Moto Club)

De Tocantinópolis a Teresina (PI) - 1.176 (jogo contra o River-PI)

De Tocantinópolis a Marabá-PA – 532 km Total: 8.484 mil quilômetros