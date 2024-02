O Tocantinópolis inicia sua quarta participação na Copa Verde, nesta quarta-feira, contra o Manauara-AM, às 20h (de Brasília), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O técnico Jairo Nascimento tem um desfalque confirmado. Trata-se do lateral-esquerdo Caio Felipe, que sofreu uma entrose no tornozelo direito no confronto contra o Gurupi, pela 5ª rodada do Tocantinense, no último fim de semana.

Caio Felipe começou no banco na eliminação do Tocantinópolis para o Capital, pela 1ª fase da Copa do Brasil. No último sábado, o lateral iniciou na equipe titular, no empate por 0 a 0, mas se lesionou por volta dos 40 minutos da etapa inicial. O atleta precisou ser levado para uma UPA, em Gurupi, local da partida. Segundo o departamento médico, o jogador deve ficar fora dos três próximos jogos da equipe.

O Tocantinópolis encara o Manauara, nesta quarta, às 20h, em jogo único, no Ribeirão. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Quem passar, encara na segunda fase o Manaus.

Histórico do TEC na Copa do Brasil

Em 2015, foi eliminado na 1ª fase após perder por 5 a 3 no agregado (1x2 e 2x3) para o Luverdense. 16 clubes participaram.

Em 2022, foi eliminado na 2ª fase (quartas de final) após perder por 2 a 0 para o Paysandu. 17 clubes participaram.

Em 2023, a equipe caiu nas oitavas de final depois de perder para o Brasiliense, por 4 a 2. 16 times participaram.