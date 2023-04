O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) venceu dentro de casa o Capital, por 4 a 3, e se consagrou Hexacampeão Tocantinense de Futebol, neste domingo, 9, numa partida acirrada até os 52 minutos do segundo tempo, no estádio João Ribeiro, no Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins.

O TEC é tricampeão consecutivo no Estadual e desde o jogo de ida da final do campeonato deste ano, já garantiu a vantagem com a vitória de virada por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, em Palmas, no último domingo, 2, no campo do adversário.

Neste domingo, 9, no jogo de volta, no estádio do Verdão do Norte, Gustavo marcou aos 13 minutos do primeiro tempo e confirmou a vantagem do Tocantinópolis para mais uma vez ser campeão estadual de futebol profissional.

Com a vantagem do empate, o Tocantinópolis começou controlando o jogo e conseguiu marcar logo no início da partida. E como o artilheiro do clube adversário, Tony Love, estava muito marcado, a solução do time visitante era arriscar de longe. Ibson e Marquinhos Bala tentaram algumas vezes e levaram certo perigo para o goleiro Anderson Luiz.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Bilau desperdiçou uma chance clara de ampliar o marcador para o TEC após contra-ataque, logo em seguida Ibson aproveitou a bola mal afastada por Everson Bilau, em disputa com Bombado, e marcou o gol de empate do rubro-negro.

Duelo apertado

Na entrada do segundo tempo o Capital chegou virando o jogo com Marquinhos Bala que recebeu em profundidade e finalizou em cima de Anderson Luiz, marcando no rebote. Virada do Capital, aos dois minutos do segundo tempo. Parecia que o time de Palmas iria levar a melhor e conquistar o seu primeiro título na elite.

Mas, o Tocantinópolis voltou a ficar em vantagem e a garantir o título com o empate. Aos 14 minutos do segundo tempo William tabelou com Gustavo, entrou na área e rolou para Tiago Bagagem, que bateu cruzado para empatar a partida.

Aos 23 minutos Gustavo cruzou na cabeça de William, que cabeceou no canto do goleiro Careca. Virada do Tocantinópolis.

33 minutos Wellington Jr. lançou para Gabriel Caju, que driblou o zagueiro e bateu no canto do goleiro Careca, para ampliar o placar, 4 a 2 para o Verdão do Norte.

O Capital ainda tentou diminuir o marcador, aos 38 minutos, em troca de passes na entrada da área Zazá tabelou com Tony Love, entrou na pequena área e marcou de primeira.

E o Tocantinópolis segurou a partida até os 52 minutos do segundo tempo com a vitória de 4 a 3 em cima do representante da capital tocantinense. A vitória manteve o time do Bico do Papagaio na invecibilidade do torneio, algo inédito na história do clube tocantinopolino.