Os clubes profissionais de futebol do Tocantins devem receber até R$ 450 mil, através do governo do estado. Os valores vêm sendo discutidos entre os oito times que disputam o estadual e representantes do governo do estado. O governo, ainda, não fez nenhum comunicado oficial sobre a negociação publicitária.

O ge apurou junto à Federação Tocantinense de Futebol (FTF), presente nas reuniões, que os times que disputam apenas no estadual vão receber R$ 300 mil, cada um, para divulgar a "publicidade do governo" no uniforme e nas mídias sociais. Tocantinópolis e Capital, que disputam competições nacionais nesta temporada, devem receber R$ 450 mil.

Ainda, não se sabe se os clubes que vão jogar a Segunda Divisão do Tocantinense, no segundo semestre, serão beneficiados.

Confira os oito times que devem ser beneficiados

Araguaína - deve receber R$ 300 mil

Batalhão - deve receber R$ 300 mil

Bela Vista-TO - deve receber R$ 300 mil

Capital-TO – deve receber R$ 450

Gurupi - deve receber R$ 300 mil

Tocantins EC - deve receber R$ 300 mil

Tocantinópolis – deve receber R$ 450

União-TO - deve receber R$ 300 mil