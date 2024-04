Esporte Técnico Ricardo Lima não comandará mais o Capital O clube anunciou também, em suas redes sociais, o desligamento do analista de desempenho Tiago Rocha, na tarde desta quarta-feira (27)

O Capital Futebol Clube anunciou na tarde desta quarta-feira (27) em suas redes sociais, o desligamento do técnico Ricardo Lima, o português havia sido contratado em janeiro deste ano para comandar a equipe durante o Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Na nota oficial do time também foi informado o desligamento do analista de desempenho Tiago Rocha. A assessoria ...