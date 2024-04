Esporte Técnico do União comemora título e já pensa nas competições de 2025: 'Times grandes do Brasil virão Foram seis vitórias e um empate na 1ª fase, dois empates na semifinal e duas vitórias na final, por 2×1, com 16 gols no ataque e cinco de defesa, para 2º título deste 1994

O time União Atlético Clube, depois de 30 anos, tornou-se campeão do título do Campeonato Tocantinense 2024, com o placar 2x1 contra o Tocantinópolis. A primeira e única conquista foi no ano de 1994, após isso o União caiu duas semifinais e ficou um longo período inativo. O técnico do União, Luiz Caros Prima, por meio da assessoria, parabenizou o título da equipe...