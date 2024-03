A delegação do Capital embarcou, nesta terça-feira, com destino ao Pará, sem o técnico Ricardo Lima e com outras sete baixas. O rubro-negro palmense enfrenta o Águia de Marabá-PA, nesta quinta-feira, às 20h30, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

A delegação embarcou por volta das 15h desta terça-feira, e deve desembarcar na cidade paraense no fim da noite desta terça. Sem Ricardo Lima, expulso na 1ª fase, Leandro Nunes, técnico do sub-20, ficará à frente da equipe na área técnica. Também, por expulsão, estão fora Gabriel Eugênio, Hugo e Mailson.

Além disso, a comissão técnica não contará com Jander, Alemão, Phedro Lucas e Ítalo, ambos estão em recuperação no departamento médico.

As equipes se enfrentam nesta quinta, às 20h30 (de Brasília), no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA). Diferente da 1ª fase, nesta fase não há vantagem do empate para nenhum dos times, em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.