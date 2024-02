Esporte Santos tem transferban na Fifa por dívida milionária com Fabián Bustos O Santos recebeu uma notificação da Fifa de transferban por dívida milionária com o técnico Fabián Bustos.

O transferban foi aplicado por causa de uma dívida de R$ 4 milhões com Bustos, que teve passagem no Santos em 2022. O valor é referente à multa rescisória unilateral. A dívida, inicialmente, era de R$ 6 milhões, mas, após recursos do Peixe, a entidade optou por reduzir a indenização para cerca de R$ 4 milhões. Segundo apurou o UOL, o Santos trabalha po...