Esporte São Valério encara o 3B Sport neste domingo pela 2ª rodada do Brasileiro Feminino Série A2 Partida será às 15 horas no estádio Nilton Santos, em Palmas

A equipe do São Valério entra em campo neste domingo, 25, para encarar o 3B Sport (AM), pela segunda rodada do Brasileiro Feminino A2. O jogo será às 15 horas, no estádio Nilton Santos, em Palmas. Após derrota por 8 a 0 na estreia da competição diante do Fortaleza, o time tocantinense busca reabilitação na competição. A primeira fase do torneio nacional tem 36 equ...