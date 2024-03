Esporte Richthofen, Abdelmassih, Nardoni e Edinho: presídio onde Robinho está é onde ficam detentos famosos Outros criminosos que já passaram ou continuam no espaço são Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, e Lindemberg Alves, assassino de Eloá Cristina

A penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba (SP), é conhecida por abrigar condenados em casos de grande repercussão nacional. O ex-jogador Robinho, 40, é mais um deles. Ele cumpre pena de nove anos por participação no estupro coletivo de uma mulher albanesa, cometido em 2013 em Milão, na Itália. Outros criminosos que já passaram ou continuam no espaço são Al...