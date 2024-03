Eliminado pelo Capital na 1ª fase da Copa do Brasil, o Tocantinópolis volta a reencontrar o rival, desta vez na semifinal do Campeonato Tocantinense. Se de um lado, o alviverde busca a "revanche", do outro, o rubro-negro busca a consolidação no cenário estadual - garantindo sua segunda decisão seguida. Além disso, a classificação garante um calendário cheio em 2025, e uma cota gorda pela participação na 1ª fase da Copa do Brasil (cerca de R$ 787,5 mil - cota atual). Mas até aqui, quem leva vantagem nos confrontos?

As duas equipes já se enfrentaram nove vezes, sendo oito pelo estadual e uma pela Copa do Brasil. São quatro vitórias do Tocantinópolis, dois empates e três do Capital. Com vantagem no número de triunfos sobre o rubro-negro, o alviverde, ainda, tem um estadual em cima do rival.

Na atual temporada, o Tocantinópolis tem uma vitória pelo estadual (1 a 0), e o Capital uma pela Copa do Brasil, por 2 a 1, resultado que garantiu a equipe na fase seguinte e uma cota de R$ 945 mil.

1ª fase do Tocantinense 2024

O Tocantinópolis avançou à segunda fase com uma pequena vantagem em relação ao Capital. O alviverde somou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota - o ataque marcou oito gols e a defesa sofreu três. Vantagem que permite o Tocantinópolis decidir, o segundo jogo, em seus domínios.

Enquanto isso, o Capital avançou em terceiro com um ponto a menos (13 somados), com quatro vitórias, um empate e duas derrotas - o ataque marcou dez gols e a defesa sofreu seis.

Nas semifinais, as equipes fazem o primeiro jogo em Palmas (Nilton Santos), no dia 19, às 18h. Já o segundo jogo será no dia 24, às 16h, em Tocantinópolis (Ribeirão).

Veja o retrospecto

2016 - 1ª fase

Tocantinópolis 0 x 1 Ricanato “Capital” – estádio Ribeirão

Ricanato 1 x 1 Tocantinópolis – Nilton Santos

2020 - 1ª fase

Tocantinópolis 1 x 0 Capital – Ribeirão

2021 - 1ª fase

Capital 0 x 0 Tocantinópolis – Nilton Santos

2022 - 1ª fase

Capital 2 x 1 Tocantinópolis – Nilton Santos

2023 - 1ª fase

Capital 0 x 0 Tocantinópolis - Nilton Santos

Final estadual 2023

Capital 1 x 2 Tocantinópolis - Nilton Santos (ida)

Tocantinópolis 4 x 3 Capital - Ribeirão (volta)

2024 - 1ª fase estadual

Tocantinópolis 1 x 0 Capital - Ribeirão

Copa do Brasil - 1ª fase

Capital 2 x 1 Tocantinópolis - Nilton Santos