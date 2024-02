Renato Neves, de 43 anos, não é mais técnico do Tocantins EC. O profissional foi desligado do clube, nesse domingo, 11. A decisão partiu da diretoria após desempenho ruim da equipe, que em três jogos somou um empate e duas derrotas.

Renato Neves se apresentou ao clube no dia 17 de janeiro, e teve em média 15 dias de trabalho antes da estreia no dia 31 contra o Gurupi. Em contato com o ge, o profissional desabafou sobre o curto período para trabalhar.

"Falta de tempo para iniciar o planejamento. Tinha que conhecer os jogadores e ver o que poderia dar em pré-temporada e amistosos e não durante a competição. Mas aceitei o desafio. Bola para frente! Já estou em casa, no Rio de Janeiro", afirmou.

Foram três jogos à frente do Tocantins, com um empate e duas derrotas. A equipe é penúltima na classificação com 11% de aproveitamento. O auxiliar Ivan comandará o time na próxima rodada contra o Bela Vista, no dia 17, às 16h, em Luzinópolis.