Esporte Rayssa Leal vence etapa da Liga Mundial de Street Skate nos EUA Esta é a segunda medalha da maranhense na temporada, após o vice-campeonato na etapa de Paris

A maranhense Rayssa Leal, de 16 anos, venceu a etapa de San Diego (EUA) da Liga Mundial de Street Skate (SLS), na noite de sábado (20). As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. Segundo o site, Giovanni Vianna garantiu a segunda colocação na disputa masculina.