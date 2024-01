Esporte Presidente diz que Corinthians igualou proposta do Botafogo por Matheuzinho O Flamengo já aceitou as condições do clube carioca. John Textor, dono da SAF, foi até os Estados Unidos para fazer a proposta ao presidente Rodolfo Landim

Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou que o clube igualou a proposta do Botafogo para ter Matheuzinho. O jogador pertence ao Flamengo, que segue negociando. O QUE ACONTECEU O dirigente garante que chegou aos 4 milhões de euros (cerca de R$ 22,3 milhões). Esse foi o valor oferecido pelo Botafogo. O Flamengo já aceitou as condições do clube carioca. ...