Luiz Carlos Prima, ex-preparador da seleção do tetra em 1994, está a um empate de levar o União ao bicampeonato Tocantinense após 30 anos da primeira e única conquista. Por ter vencido o Tocantinópolis, por 2 a 1, na ida, o time celeste precisa apenas de um empate para voltar a comemorar uma taça na elite.

O único título da equipe, na elite, foi conquistado justamente no ano em que Prima comemorou o tetracampeonato com a seleção brasileira. O então preparador físico passou a atuar como treinador em 2019, quatro anos depois, um velho companheiro de clube o contratou. A contratação foi feita pelo presidente do União, Tiba. O dirigente e Prima foram companheiros no Bragantino. Tiba, que atuava no ataque da equipe, fez o gol de empate e do título Paulista de 1990.

"Eu precisava de uma pessoa experiente, tanto para fazer a parte física, como também para fazer parte técnica. Minha escolha pelo Prima foi pelo conhecimento e, também, por ele ter sido tetra em 1994 com Parreira e Zagallo", afirmou Tiba.

Trajando o uniforme de treino do União e com um boné da seleção, no palco da partida deste sábado, Prima foi questionado, em entrevista para as redes sociais do clube, o porquê da utilização do acessório?

"O significado desse boné? Eu não estava usando. Esse boné, quando comecei a trabalhar na seleção só tinha três estrelas. Eu fui um dos responsáveis do grupo da comissão técnica de colocar mais uma estrela no chapéu. Então, eu tenho orgulho ter sido tetracampeão mundial em 1994. E é meu legado também que estou deixando em Araguaína, fazendo parte de um grupo vitorioso. Um grupo feliz! De jogadores que doaram sangue e o suor no clube União.

O União se classificou para a final de forma invicta. Na 1ª fase, foram seis vitórias e um empate. Na semifinal, eliminou o rival Araguaína com vitória nos pênaltis, por 5 a 4, após dois empates, por 1 a 1.

União e Tocantinópolis se enfrentam, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mirandão, em Araguaína.