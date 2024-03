Esporte Praia Norte vence Carrasco Bonito na abertura do 3º Copão Tocantins Atual campeã da competição jogou em casa e garantiu placar de 2 a 0 contra o time visitante

Durante a abertura da 3ª edição do Copão Tocantins, maior campeonato de futebol amador do país, segundo a Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), a seleção de Praia Norte venceu o time do município de Carrasco Bonito por um placar de 2 a 0. A competição ocorreu no último sábado (9), às 16h, no Estádio Municipal de Praia Norte, na região do Bico do Papagaio, no ext...