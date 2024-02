Esporte Popó não dá chance para Bambam e termina a luta em 36 segundos no FMS Boxeador encerrou a luta na madrugada deste domingo, 25, com um nocaute em apenas 36 segundos do primeiro round, pelo Fight Music Show 4

Após várias provocações, o boxeador Acelino Popó não deu chances para Kleber Bambam e encerrou a luta na madrugada deste domingo, 25, com um nocaute em apenas 36 segundos do primeiro round, pelo Fight Music Show 4. Querendo fazer um show pessoal, Bambam caminhou lentamente para ringue com uma coroa na cabeça, segurando um crucifixo. Já Popó não se deix...