Esporte Paraíso precisa vencer o Ypiranga em casa para se classificar para próxima fase do Feminino A-3 Na estreia de domingo (14), as equipes ficaram em 1 a 1. Caso o Paraíso vença na volta, enfrentará na próxima fase o ganhador do confronto entre Vila Nova (GO) e Aliança (GO)

O Paraíso Esporte Clube precisa vencer o Ypiranga (AP) em casa para se classificar para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino A-3. O jogo de volta está marcado para o sábado (27), às 19h, no Estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou que o jogo ocorrerá no Estádio Municipal José Pereira Rego, o Pere...