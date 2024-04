Esporte Paraíso e Ypiranga já têm locais definidos para disputa no Brasileiro Feminino A3 Quem se classificar encara na próxima fase o vencedor de Vila Nova-GO e Aliança-GO

Com o estádio Pereirão, em Paraíso, em reforma, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o local do confronto entre Paraíso Esporte Clube e Ypiranga-AP, pela 1ª fase do Brasileiro Feminino A3. As equipes vão se enfren...