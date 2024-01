Esporte Palmeiras sofre gol no último minuto e estreia com empate no Paulista Sem conseguir produzir muito, o time alviverde viu seu adversário ameaçar o gol de Weverton desde o início. Wagninho, por exemplo, teve duas chances. Uma aos 16, quando completou cruzamento da esquerda, para fora, e uma aos 29, quando, de cabeça, ameaçou o gol após cobrança de falta

Campeão paulista nas últimas duas edições do torneio, o Palmeiras estreou este ano com um empate diante do Novorizontino, neste domingo, 21, por 1 a 1, em Novo Horizonte. Os gols foram anotados por Raphael Veiga e Willian Farias. A equipe de Abel Ferreira não fez uma boa apresentação como um todo e foi bem pressionada pela do interior, que quase subiu para ...