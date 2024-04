Esporte Palmas terá programação esportiva gratuita neste fim de semana Corrida, natação, tiro com arco, beach tennis e ciclismo devem acontecer neste sábado (6) e domingo (7) na capital

Neste fim de semana, terá programação esportiva na capital, os interessados podem participar gratuitamente nas competições de corrida, natação, tiro com arco, beach tennis e ciclismo. O Meeting Paraolímpico será às 8h deste sábado (6), em três pontos na Universidade Federal do Tocantins (UFT), no Colégio Militar do Tocantins, na Arena Katherine Sport....