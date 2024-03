Neste fim de semana ocorre a primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Velocidade na Terra, um evento gratuito que será realizado no sábado (23) a partir das 15h e no domingo (24) a partir das 08h30, no Autódromo de Velocidade na Terra Revisa, localizado no km 7, da TO-010, na capital, sentido a Lajeado.

O campeonato será dividido nas categorias, kart cross, cadete, fusca cross, marcas e gaiolas e vai receber pilotos de várias regiões do Tocantins e da Bahia, a etapa e uma realização da Associação Tocantinense de Esportes Radicais com supervisão da Federação de Automobilismo do Tocantins (FAT).

Em entrevista ao Jto o secretário da federação, Maicon Duarte, destacou como serão as próximas etapas para que os pilotos somem pontos até o final do torneio.

“O campeonato vai ser composto em quatro etapas, vão ser duas etapas realizadas aqui em Palmas. A primeira acontece agora esse final de semana, a segunda etapa vai acontecer em maio e a terceira e a quarta vão acontecer no segundo semestre. A cada etapa os pilotos vão somando pontos, na última etapa o campeão será aquele que tiver maior quantidade de pontos em sua categoria”, explicou.

As premiações para as três primeiras etapas serão dadas até o quinto colocado. Na grande final só será premiado o campeão e o vice. A federação informou que todos os prêmios serão troféus.

Segundo a FAT, a etapa vai contar com uma megaestrutura para os pilotos e uma área coberta para o público assistir à corrida.