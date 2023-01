Esporte Palmas desiste do Estadual e FTF diz não ter sido notificada. Regulamento prevê 2 anos de suspensão Se adotar regulamento, federação deverá suspender o time por 2 anos, com multa de R$ 20 mil, e manter disputa com sete times e placar de 3 x 0 aos adversários do Palmas

O Palmas Futebol e Regatas confirmou nesta quarta-feira, 25, que desistiu de tentar buscar neste ano o seu nono título do estadual masculino de Futebol. Em comunicado à imprensa, a assessoria do time alegou “questões alheias às desportivas” para a desistência. O comunicado afirma que o clube mantém planos de investir nas categorias de base, com o lançamento de um ...