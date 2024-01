Esporte Onde assistir e horário do jogo do Pré-Olímpico Brasil X Colômbia A competição garante duas vagas para as Olimpíadas de Paris

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela 3ª rodada do Grupo A do Pré-Olímpico. A partida terá transmissão do sportv. O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real. O Brasil vem de uma vitória na estreia por 1 a 0 sobre a Bolívia, com gol de Endrick. O desempenh...