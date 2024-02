Esporte Nova série mostra o 'Messi que não conhecemos' durante a Copa do Mundo A produção documental de quatro episódios vai ar no streaming Apple TV+ nesta quarta-feira, 21

Talento e habilidade com o futebol são predicados que o mundo inteiro conhece quando falamos de Lionel Messi. Já a sensibilidade e resiliência são sentimentos que poucos conseguem alcançar no craque introspectivo. Na nova série "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda" (Messis World Cup: The Rise of a Legend), o argentino abre o coração e detalha tudo o q...