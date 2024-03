Em jogo de seis gols e decidido nos pênaltis, o São Raimundo-RR acabou eliminado da Copa Verde. O Capital-TO superou uma virada, empatou nos acréscimos e levou a melhor na disputa das penalidades por 5 a 4. Nas oitavas, o time tocantinense enfrentará o Amazonas.

O Capital-TO abriu o placar logo no início com Weslley, e ainda no primeiro tempo levou a virada do Mundão, que balançou as redes com Ygor e Paulo Meneses. No início da etapa final, o time de Tocantins empatou em 2 a 2 com belo chute de João Cairo.

O Mundão voltou à frente do placar com o atacante Carlinhos Souza, em chute cruzado pelo lado esquerdo do ataque. Quando parecia que a classificação seria do time roraimense, o Capital puxou contra-ataque fatal, em que Cícero ganhou da marcação e chutou forte na saída do goleiro, empatando em 3 a 3 e levando a decisão da vaga para os pênaltis.

Nas penalidades, o São Raimundo perdeu uma cobrança com Gonzaga, defendida pelo goleiro Prezzi. O Capital converteu os cinco pênaltis e fechou a conta com Patryck.

Com o resultado, o Capital enfrentará o Amazonas nas oitavas de final da competição em jogo único previsto para os dias 6 ou 13 de março com mando de campo do time amazonense.

Confrontos oitavas de final da Copa Verde

Remo x Trem

Amazonas x São Raimundo ou Capital

Paysandu x Rio Branco-AC

Manaus x Tocantinópolis

Cuiabá x Porto Velho

Brasiliense x Ceilândia

Vila Nova x Rio Branco-ES