Nos pênaltis, Brasil derrota o Japão na Copa She Believes

O Brasil conquistou a 3ª posição da Copa She Believes após derrotar o Japão por 3 a 0 nas penalidades máximas, depois de um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, no início da noite de terça-feira (9) no Estádio Lower.com, em Columbus (Estados Unidos). As informações são da Agência Brasil. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Com uma grande atuação da ...