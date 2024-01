Esporte Marta diz ter o sonho de ser mãe antes de encerrar carreira como jogadora Maior jogadora da história do futebol brasileiro, Marta, 37, afirmou que deseja ser mãe.

"Eu tenho o sonho e o desejo de ter filhos. Pegar uma cadeira e estar sentada à beira do campo vendo-os jogar, treinar e levá-los para o treinamento. Espero que isso possa se tornar realidade", declarou, em entrevista ao site da Fifa. A alagoana do pequeno município de Dois Riachos namora há cerca de dois anos a zagueira Carrie Lawrence, sua companheira no Orland...