Esporte Música de Anavitória abre apresentação do time de ginástica rítmica na Grécia Conjunto brasileiro usou a música “Amarelo, azul e branco” na grande final da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica na Grécia

A música “Amarelo, azul e branco” do duo tocantinense Anavitória e Rita Lee abriu a apresentação do conjunto brasileiro de ginástica rítmica. A coreografia foi apresentada na final da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica,na Grécia, neste domingo (24). A canção utilizada na coreografia tem quase 40 milhões de visualizações no YouTube. De acordo com&...