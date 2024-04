Esporte Libertadores: Fluminense empata com o Alianza Lima no primeiro jogo em busca do bicampeonato Reservas do Palmeiras ficam no 1 a 1 com o San Lorenzo

O Fluminense iniciou a caminhada em busca do bicampeonato da Copa Libertadores arrancando um empate de 1 a 1 com o Allianza Lima (Peru) nesta quarta-feira (3) no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo. A informação é da Agência Brasil. Com o resultado o Tricolor das Laranjeiras somou um ponto e divide a vice-l...