Esporte Jairo diz que haverá mudanças na equipe do Tocantinópolis para o Brasileirão série D Após ficar como vice-campeão do Tocantinense, o técnico afirmou que terá uma reformulação no elenco, para buscar a classificação no Brasileiro e sonhar com acesso à série C

Após o Tocantinópolis ficar com o vice-campeonato do Tocantinense, o técnico Jairo Nascimento conversou com a equipe do JTo nesta segunda-feira (8) para revelar quais serão os próximos passos do time. Segundo Jairo, haverá reformulação na equipe visando o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa dia 28. Ele afirmou que terão algumas saídas de jogadores que de...