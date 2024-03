Já classificado, o União empatou com o Tocantinópolis, por 0 a 0, neste sábado, 2, em seus domínios, pelo Campeonato Tocantinense de Futebol, e se manteve isolado na liderança da competição com 16 pontos. Já o Tocantinópolis foi aos 11 pontos e segue no G-4. Com dois empates seguidos (antes havia empatado com o Gurupi, por 0 a 0), o Tocantinópolis precisa de uma vitória na última rodada para cravar a classificação à segunda fase do Campeonato Tocantinense.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi equilibrado, com o União criando mais oportunidades pela esquerda com Jean, Frank e Bruno Moraes – Frank, inclusive, perdeu uma chance clara de gol após ótima assistência de Jean. Ele se enrolou dentro da área para alegria da defesa adversária. Já o Tocantinópolis tentou chegar mais pela direita e por dentro – com Sanderson e Everson Bilau. No segundo tempo, o Tocantinópolis chegou a incomodar mais com Everson Bilau, Wanderson e Cássio Halloween. Já o União passou a explorar o lado direito com Gabriel Vinícius. O goleiro Jhonatan (substituiu Anderson Luiz lesionado), fez pelo menos duas grandes defesas. Luizito, goleiro do União, também, evitou, pelo menos, uma chance clara de gol do time alviverde.

Agenda

O União volta a campo na última rodada desta fase contra o Capital, no dia 9, no Nilton Santos - em horário a definir. O Tocantinópolis joga na próxima terça-feira, às 21h, contra o Manaus, pela Copa Verde, no Amzonas. Pelo Tocantinense, a equipe encerra a primeira fase contra o Tocantins EC, no Ribeirão, no dia 9 - em horário a definir.