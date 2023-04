Começam nesta segunda-feira, 24, as inscrições para a Primeira Taça Cidade de Palmas de Ciclismo, que será realizada no Parque Cesamar, no dia 21 de maio. O valor para se inscrever é de R$ 55 e 1kg de alimento não perecível. As inscrições se encerram no dia 18 de maio.

No total, são seis categorias e uma premiação que soma R$ 55, 5 mil.

A competição é formada pelas categorias Elite Masculino, Master A Masculino, Master B Masculino, Master C Masculino, Júnior Masculino e Feminino, e terá largada a partir das 7 horas.

No dia 20 de maio, a partir das 14h, será entregue o kit dos participantes no Espaço dos Atletas, também no Parque Cesamar.

Em relação a premiação, o ciclista que ficar em primeiro lugar na Elite receberá R$ 10 mil em dinheiro, além do troféu. Nas outras categorias, o valor é de R$ 3 mil. Para o primeiro palmense melhor colocado em cada categoria, independente da posição, será dada uma bonificação de mil reais.

Confira abaixo a tabela completa de premiação para cada colocado:

Elite:

1º lugar: R$ 10 mil + troféu

2º lugar: R$ 5 mil + troféu

3º lugar: R$ 3 mil + troféu

4º lugar: R$ 2 mil + troféu

5º lugar: R$ 1 mil + troféu

Master A/B/C:

1º lugar: R$ 3 mil + troféu

2º lugar: R$ 2 mil + troféu

3º lugar: R$ 1 mil + troféu

4º lugar: R$ 600 + troféu

5º lugar: R$ 300 + troféu

Júnior e Feminino:

1º lugar: R$ 3 mil + troféu

2º lugar: R$ 2 mil + troféu

3º lugar: R$ 1 mil + troféu

4º lugar: R$ 600 + troféu

5º lugar: R$ 300 + troféu