Em partida emocionante, o Gurupi derrotou o Batalhão, por 3 a 2, com gol nos acréscimos, neste sábado, 2, no estádio Resendão, em Gurupi. Com a vitória, o Camaleão foi aos seis pontos, respirou na luta contra a degola e, agora, precisa de um empate na última rodada para confirmar a permanência na elite. Por outro lado, o Batalhão está rebaixado à Segunda Divisão do Tocantinense.

Jogo emocionante

O Gurupi saiu na frente com Jefferson, mas o Batalhão empatou com Rhaylan e virou com Cristiano. O Camaleão reagiu e empatou com Hugo, aos 44 da complementar: 2 a 2, e garantiu a vitória, aos 48 dos acréscimos, com Roniel após levantamento na área: 3 a 2. Com a vitória o Gurupi foi aos seis pontos na tabela.

Fim do jejum

O Gurupi não vencia em seus domínios, pela elite do Tocantinense, desde 2018. A última vitória havia sido registrada em 9 de junho de 2018, por 3 a 1, pela ida das semifinais. Foram 15 jogos sem vencer. A sequência foi interrompida na tarde deste sábado, com vitória, por 3 a 2, sobre Batalhão - vitória importante que dá fôlego a equipe na luta contra o rebaixamento.