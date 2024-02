O Gurupi “Camaleão do Sul” vive uma “seca” de vitórias pela elite do Tocantinense sem fim em seus domínios. Já são 14 jogos sem vencer. O último triunfo pela competição foi em 9 de junho de 2018, quando derrotou o Interporto, por 3 a 1, na ida das semifinais – a equipe foi vice-campeã para o Palmas.

Em 2019, o Camaleão desistiu do Tocantinense e só voltou em 2020, na disputa da Segunda Divisão. Pelo torneio que dá acesso à elite, a equipe somou três vitórias e um WO, em seus domínios. De volta à elite, o time ficou sem vencer em 2021 e 2022. Nesta última participação, o fraco desempenho culminou com o segundo rebaixamento da história do clube. Mas, o Camaleão deu a volta por cima e retornou à elite no mesmo ano da queda.

Em 2023 e até a terceira rodada do estadual 2024, o Gurupi mantém o jejum de vitórias na elite. Veja histórico abaixo.

Histórico

2019 (desistiu do Tocantinense e foi automaticamente rebaixado)

2020 (disputou a Segunda Divisão, e garantiu o acesso e o título)

2021 - Jogos no estádio Resendão (Gurupi)

Gurupi 1 x 3 Nova Conquista

Gurupi 1 x 5 Palmas

Gurupi 0 x 4 Interporto

2022 – Jogos no Resendão (Gurupi)

Gurupi 0 x 0 Bela Vista

Gurupi 0 x 0 Araguacema

Gurupi 0 x 2 Tocantinópolis

Gurupi 1 x 3 Palmas

Gurupi 2 x 3 Interporto

*O time foi rebaixado, jogou no segundo semestre o torneio, e conquistou o acesso e a taça.

2023 - Jogos no Resendão (Gurupi)

Gurupi 0 x 2 Tocantinópolis

Gurupi 1 x 1 Capital

Gurupi 1 x 1 Bela Vista

Gurupi 0 x 2 Tocantins EC

2024 -Jogos no Resendão(Gurupi)

Gurupi 0 x 0 Tocantins

Gurupi 0 x 1 União

O Gurupi soma apenas um ponto na classificação em três partidas disputadas, e precisa reagir nos quatro jogos que restam nesta fase para sonhar com uma vaga nas semifinais da competição.