O Campeonato Tocantinense começa, neste sábado (27), com oito times na disputa! Os participantes se reforçaram de olho na taça e de uma vaga na Copa do Brasil. A exemplo de 2023, o campeão e o vice garantem participação no torneio nacional (cada um deve receber uma cota na casa dos R$ 800 mil), garantem, também, participação na Copa Verde e Brasileiro Série D.

Tricampeão seguido, o Tocantinópolis defende a taça na atual edição, mas não terá vida fácil! Isso porque o vice-campeão de 2023, o Capital FC, que tem calendário cheio em 2024, montou um time competitivo. O rubro-negro de Palmas aposta na experiência internacional de alguns nomes e na bagagem treinador português Ricardo Lima - experiência no futebol português.

Além disso, União e Araguaína se apresentam para brigar na parte de cima da tabela. Batalhão, Bela Vista, Tocantins e Gurupi podem chegar, mas, inicialmente, pensam na permanência na Primeira Divisão em 2025. Veja como chega cada equipe!

Forma de disputa

O formato da competição segue o mesmo. Na primeira fase oito equipes se enfrentam entre si apenas em jogos de ida. Se classificam à segunda fase (semifinais) os quatro times com maior número de pontos. Nas semifinais, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Na grande decisão, os times duelam em dois jogos pelo título. As duas piores equipes da 1ª fase serão rebaixadas à Segunda Divisão.

Segundo o regulamento, ao fim da primeira fase, as equipes que terminarem empatadas em pontos, o critério de desempate será: maior número de vitórias, melhor saldo de gols, maior número de gols pró, confronto direto (entre as equipes) e sorteio na sede da FTF.

Nas fases seguintes para conhecer a equipe vencedora em caso de empate em pontos, após os jogos de ida e volta, serão os seguintes:

- Melhor saldo de gols – dentro da fase de disputa.

- Se o empate ainda persistir a definição será nos pênaltis.

Todos os campeões do Campeonato Tocantinense 🏆

- Palmas: 8 títulos (2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2018, 2019 e 2020)

- Gurupi: 6 títulos (1996, 1997, 2010, 2011, 2012 e 2016)

- Tocantinópolis: 6 títulos (1993, 2002, 2015, 2021, 2022 e 2023)

- Interporto: 4 títulos (1999, 2013, 2014 e 2017)

- Araguaína: 2 títulos (2006 e 2009)

- União Araguainense: 1 título (1994)

- Intercap: 1 título (1995)

- Alvorada: 1 título (1998)

- Colinas: 1 título (2005)

- Tocantins de Palmas: 1 título (2008)

Os clubes participantes

Araguaína

O Araguaína está de volta à elite após o rebaixamento em 2019. O clube conquistou o acesso e o vice-campeonato da Segundona 2023. Para a disputa da elite, a equipe passou por reformulação no elenco e na comissão técnica. Com a saída do treinador Tronquinho, responsável pelo acesso, e de peças importantes (como Jean, Davi Guedes e Gabriel Vinícius) para o rival União-TO, a equipe se reforçou.

Além de novas peças, entre elas o meia Ryan (ex-Palmas e Capital FC) e Igor Pato (ex-Interporto e Gurupi), a equipe buscou o técnico Fabrício Carvalho, vice-campeão estadual de 2023 com o Capital. A equipe tentará se manter na elite, mas não descarta a possibilidade de brigar pela taça. A última vez que o Tourão do Norte levantou caneco foi em 2009 - tem duas conquistas do Tocantinense. A equipe vive um jejum de 14 anos!

Técnico: Fabrício Carvalho

Destaque: meia Ryan

Estádio: Mirandão, em Araguaína

Bela Vista-TO

Surpresa da última edição quando chegou às semifinais da competição, o Bela Vista chega com a promessa de surpreender mais uma vez! O clube, do interior do Tocantins, será comandado por um iniciante na carreira de treinador, trata-se de Edno Roberto. Apesar de dar os primeiros passos como treinador, Eno tem uma vasta experiência como jogador, com passagem por Corinthians, Botafogo, PSV, da Holanda, Tigres, do México, Vitória-BA, Athletico-PR, entre outros. A equipe aposta em um grupo mesclado com jovens atletas e nomes experientes como dos atacantes Arnaldo e Gilberto Macena, o segundo, inclusive, ocupa o cargo de presidente do time.

Técnico: Edno Roberto

Destaque: atacante Gilberto Macena (jogador e presidente da equipe)

Estádio: Batistão, em Luzinópolis (TO)

Batalhão FC

O Batalhão chega para fazer sua estreia na elite do Tocantinense. Campeão da Segundona 2023, a equipe será comandada pelo técnico responsável pelo acesso, Wilsomar Sena. Após o título, o time passou por uma reformulação em relação aos atletas experientes, manteve a base e buscou nomes como de Bruninho (ex-Palmas) e Maikon Leite (ex-Palmeiras e Santos). A proposta da equipe é fazer uma boa participação para se manter na elite do estadual.

Técnico: Wilsomar Sena

Destaque: atacante Maikon Leite

Estádio: Nilton Santos, em Palmas

Gurupi

Uma das tradicionais forças do interior do Tocantins, o Gurupi tenta voltar ao protagonismo da competição. Após conquistar o acesso à elite em 2022, a equipe esteve perto da classificação à segunda fase em 2023. Em 2024, o clube buscou um velho conhecido do futebol tocantinense: Roberto Oliveira - seis vezes campeão estadual, sendo três taças pela equipe. É se apegando no conhecimento e na experiência do profissional, que a equipe tentará ir longe nesta edição. Gurupi tem seis taças da competição - segundo maior vencedor ao lado do Tocantinópolis.

Técnico: Roberto Oliveira

Destaque: goleiro Matheus

Estádio: Rezendão, em Gurupi

Capital FC

Vice-campeão da edição 2023, o rubro-negro de Palmas investiu! A equipe buscou vários nomes de fora do estado e promoveu alguns atletas do time sub-20, que estiveram com a equipe na 1ª fase da Copinha. Com calendário cheio nesta temporada, a clube anunciou a comissão técnica em setembro de 2023. A diretoria optou por um treinador experiente e com rodagem pelo futebol do Nordeste. A opção foi Raimundo Wagner "Raimundinho", que se apresentou nos primeiros dias de dezembro, porém, no dia 15 deste mês de janeiro, o profissional pediu demissão alegando problemas pessoais e falta de estrutura de trabalho. 11 dias após a saída de Raimundinho, o clube anunciou o técnico português Ricardo Lima - com carreira no futebol português.

Atual vice da competição, o rubro-negro de Palmas corre atrás da primeira taça do torneio. A equipe é candidata a brigar pelo título.

Técnico: Ricardo Lima

Destaque: atacante Juninho Cezar

Estádio: Nilton Santos, em Palmas

Tocantinópolis

O Tocantinópolis chega embalado para a edição 2024! A equipe vai defender o título e tentar o tetra seguido. Além de buscar o quarto título em sequência, o time alviverde somaria a sétima taça e se aproximaria do Palmas - maior vencedor com oito títulos. Com calendário cheio em 2024, a diretoria renovou com técnico Jairo Nascimento - vai para sua quarta temporada à frente do time.

Além disso, renovou com 13 atletas, entre eles Gustavo Gomes, Gabriel Caju, Anderson Luiz e Everson Bilau. 12 novos nomes foram anunciados. Jairo Nascimento contará com um grupo de 25 atletas - ainda pode chegar mais reforços no decorrer da temporada.

Técnico: Jairo Nascimento

Destaque: Everson Bilau

Estádio: Ribeirão, em Tocantinópolis

Tocantins EC

Alvo de denúncia por suspeita de manipulação de resultado pelo segundo ano seguido no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-TO), o Tocantins EC tentará fazer um caminho diferente das duas edições anteriores - a equipe foi absolvida nos dois casos. Sob o comando do técnico Renato Neves, ex-Guarani de Juazeiro-CE, o time apostará em atletas jovens e alguns nomes experientes para se manter na elite, além de tentar "beliscar" uma vaga nas semifinais, a exemplo da edição passada, quando foi superado pelo Tocantinópolis. O time nunca foi campeão do torneio! Em 2016, chegou à final, porém, foi superado pelo Gurupi.

Técnico: Renato Neves

Destaque: atacante Rendrick

Estádio: Castanheirão, em Miracema do Tocantins

União-TO

Após brigar até a última rodada pela permanência na elite do Tocantinense 2023, o União passou por mudança na diretoria - o ex-jogador Tiba assumiu a presidência da equipe. Para a disputa da edição 2024, o União buscou nomes que se destacaram no acesso do Araguaína (Jean, Davi Gudes, Gabriel Vinícius e Thiago Alberione), além do treinador Tronquinho, que desempenhará a função de auxiliar técnico de Luiz Carlos Prima. O União aposta na experiência de Prima, que foi preparador físico da seleção brasileira 1994, para buscar o bicampeonato Tocantinense. A última e única conquista do União foi há 29 anos.

Técnico: Luiz Carlos Prima

Destaque: meia Bruno Moraes

Estádio: Mirandão, em Araguaína