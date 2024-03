O gol do veterano Maikon Leite, àquele mesmo ex-Palmeiras e Santos, foi eleito o mais bonito da 5ª rodada do Campeonato Tocantinense 2024. O tento foi anotado no revés do Batalhão para o Tocantins EC, por 3 a 2, no último fim de semana. Maikon Leite recebeu maioria dos votos 65%. Em seguida vem Arturzinho, do Capital, com 20%, e Danilo, do Tocantins EC, com 15%.

No lance, Maikon Leite recebeu assistência e bateu de fora da área no meio de gol. O tento foi o empate do Batalhão: 1 a 1. Em seguida, o Tocantins EC passou à frente, o Batalhão voltou a empatar, porém, nos acréscimos o Tecão fez o gol da vitória: 3 a 2 - Assista o gol de Maikon Leite abaixo.

O Batalhão é último na classificação sem pontuar. A equipe palmense tem dois jogos pela frente para fugir da degola. O próximo compromisso do Batalhão é neste sábado, às 16h, no estádio Resendão, em Gurupi.